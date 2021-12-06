Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на Кубок Первого канала.
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на Кубок Первого канала.
Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).
Защитники: Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург» Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).
Нападающие: Дмитрий Воронков, Артём Галимов (оба — «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» М), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов, Сергей Толчинский (все — «Авангард»), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Владимир Ткачёв («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Егор Коршков («Локомотив»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).
Тренерский штаб:
Менеджер национальной сборной России — Илья Ковальчук.
Главный тренер — Алексей Жамнов, тренеры — Алексей Кудашов, Сергей Фёдоров, Сергей Гончар, тренер вратарей — Сергей Наумов, тренеры по физподготовке — Хассан Саид, Дмитрий Яшанькин.
Расписание турнира:
15 декабря (среда)
18:30 мск, Россия — Канада;
16 декабря (четверг)
18:30 мск, Швеция — Россия;
Вынесенный матч: Чехия — Финляндия;
17 декабря (пятница)
15:00 мск, Канада — Швеция;
18 декабря (суббота)
11:00 мск, Финляндия — Канада;
15:30 мск, Россия — Чехия;
19 декабря (воскресенье)
11:00 мск, Чехия — Швеция;
15:30 мск, Россия — Финляндия.