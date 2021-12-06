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15:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на Кубок Первого канала.

Россия
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Источник: ФХР

Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург» Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).

Нападающие: Дмитрий Воронков, Артём Галимов (оба — «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» М), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов, Сергей Толчинский (все — «Авангард»), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Владимир Ткачёв («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Егор Коршков («Локомотив»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

Тренерский штаб:

Менеджер национальной сборной России — Илья Ковальчук.
Главный тренер — Алексей Жамнов, тренеры — Алексей Кудашов, Сергей Фёдоров, Сергей Гончар, тренер вратарей — Сергей Наумов, тренеры по физподготовке — Хассан Саид, Дмитрий Яшанькин.

Расписание турнира:

15 декабря (среда)
18:30 мск, Россия — Канада;

16 декабря (четверг)
18:30 мск, Швеция — Россия;
Вынесенный матч: Чехия — Финляндия;

17 декабря (пятница)
15:00 мск, Канада — Швеция;

18 декабря (суббота)
11:00 мск, Финляндия — Канада;
15:30 мск, Россия — Чехия;

19 декабря (воскресенье)
11:00 мск, Чехия — Швеция;
15:30 мск, Россия — Финляндия.

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