Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости. Красавицы, вдохновлявшие Третьяка, Харламова, Фетисова: фото
Ностальгические кадры.
Ностальгические кадры.
Sport24 представляет ностальгическую фотогалерею — в ней мы собрали снимки жен главных звезд советского хоккея: как они выглядели в молодости, во что наряжались, какие прически носили.
«По правде сказать, я еще лет десять после свадьбы не осознавала, что я замужем! Владика все время нет дома. Я все время одна с детьми. Даже когда игры проходили в Москве — ничего не менялось. Когда ребята играли в “Лужниках”, я приезжала из Монино на электричке, смотрела матч. После матча целовала мужа и обратно: он — на сборы, я — на электричку в Монино. Бывало, мы ходили в театр. Но опять же после спектакля расставались: он — на сборы, я — домой. Тяжело… Но я понимала: возможности изменить ситуацию сейчас нет. Не любила бы мужа — так и не сидела бы, не ждала его годами…».
Слова Татьяна Третьяк — жены прославленного вратаря Владислава Третьяка — отлично описывают все главные сложности, с которыми приходилось сталкиваться избранницам советских хоккеистов. 11 месяцев в году они оставались без внимания своих мужей, которые находились на сборах или соревнованиях. Sport24 показывает ретро-фото красавиц, вдохновлявших Третьяка, Харламова, Фетисова и других великих игроков прошлого.