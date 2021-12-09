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13Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости
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18:59 (мск), источник: Sport24

Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости. Красавицы, вдохновлявшие Третьяка, Харламова, Фетисова: фото

Ностальгические кадры.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Sport24 представляет ностальгическую фотогалерею — в ней мы собрали снимки жен главных звезд советского хоккея: как они выглядели в молодости, во что наряжались, какие прически носили.

«По правде сказать, я еще лет десять после свадьбы не осознавала, что я замужем! Владика все время нет дома. Я все время одна с детьми. Даже когда игры проходили в Москве — ничего не менялось. Когда ребята играли в “Лужниках”, я приезжала из Монино на электричке, смотрела матч. После матча целовала мужа и обратно: он — на сборы, я — на электричку в Монино. Бывало, мы ходили в театр. Но опять же после спектакля расставались: он — на сборы, я — домой. Тяжело… Но я понимала: возможности изменить ситуацию сейчас нет. Не любила бы мужа — так и не сидела бы, не ждала его годами…».

Слова Татьяна Третьяк — жены прославленного вратаря Владислава Третьяка — отлично описывают все главные сложности, с которыми приходилось сталкиваться избранницам советских хоккеистов. 11 месяцев в году они оставались без внимания своих мужей, которые находились на сборах или соревнованиях. Sport24 показывает ретро-фото красавиц, вдохновлявших Третьяка, Харламова, Фетисова и других великих игроков прошлого.

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