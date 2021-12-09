Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости. Красавицы, вдохновлявшие Третьяка, Харламова, Фетисова: фото

«По правде сказать, я еще лет десять после свадьбы не осознавала, что я замужем! Владика все время нет дома. Я все время одна с детьми. Даже когда игры проходили в Москве — ничего не менялось. Когда ребята играли в “Лужниках”, я приезжала из Монино на электричке, смотрела матч. После матча целовала мужа и обратно: он — на сборы, я — на электричку в Монино. Бывало, мы ходили в театр. Но опять же после спектакля расставались: он — на сборы, я — домой. Тяжело… Но я понимала: возможности изменить ситуацию сейчас нет. Не любила бы мужа — так и не сидела бы, не ждала его годами…».