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10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен состав сборной Канады на МЧМ-2022

Стал известен состав молодёжной национальной команды Канады на МЧМ-2022.

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Источник: AP 2021

Всего тренерский штаб вызвал 24 игрока: трёх вратарей, 7 защитников и 14 нападающих.

Вратари: Бретт Брошю, Себастьян Косса, Дилан Гаранд.

Защитники: Лукас Кормье, Кейден Гуле, Винсент Йорио, Карсон Ламбос, Оуэн Пауэр, Донован Себранго, Ронан Сили, Олен Зеллвегер.

Нападающие: Коннор Бедард, Ксавьер Бурго, Маврик Бурк, Уилл Кюлле, Эллиот Денойер, Ридли Грейг, Дилан Гюнтер, Кент Джонсон, Мэйсон Мактавиш, Джейк Нейборс, Коул Перфетти, Джастин Сурдиф, Логан Станковен, Шейн Райт.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Сборная Канады в одной группе сыграет с Финляндией, Германией, Чехией и Австрией.

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