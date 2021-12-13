Скандальная драка Россия — США. Американцы напали толпой на одного и устроили мордобой, пока наши отмечали победу

Если попросить болельщиков вспомнить самую легендарную драку молодежи в истории отечественного хоккея, то с большой долей вероятности в таком опросе победит «Побоище при Пьештянах». В 1987 году игра молодежного чемпионата мира между сборными СССР и Канады досрочно закончилась из-за массовой разборки, которую не могли остановить ни судьи, ни отключение света на арене в небольшом словацком городке. Кажется, даже поклонникам хоккейных драк становится не по себе от просмотра этой кровавой рубки.

«Я не успел понять, в чем дело, как все встали в боевую стойку, а со скамейки русских высыпали игроки. Это было дико. Ты старался одной рукой стащить с русского шлем, насколько возможно непрерывно молотя другой рукой. Они были неважными бойцами — царапались и пинались. Какой-то парень сзади с размаху наподдал мне по яйцам», — вспоминал спустя годы канадский защитник Стив Чейссон.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2vjcr0_NKEA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот другая драка с участием наших юных хоккеистов знаменита гораздо меньше, хотя получилась очень даже эпичной, а соперник был не менее принципиальным. Речь о событиях матча «Турнира 4 наций», который в 2007 году принимал подмосковный город Дмитров. Там сборная России до 17 лет (с главным тренером Владимиром Плющевым, а также вундеркиндами Максимом Кицыным и Кириллом Кабановым) катком прошлась по командам Швейцарии и Словакии, отгрузив им на двоих 16 шайб, а закрывать мини-турнир должна была встречей с американцами. С которыми, к слову, за несколько дней до этого сыграла в товарищеском матче:

«Тогда американцы, проигрывая 0:4, начали играть жестко, а порой даже грубо. Видимо, попытались психологически подействовать на наших игроков. Тем более что арбитр, судивший тот матч, провел его не на самом высоком уровне. Все это мы учли и не поддавались на провокации американцев в поединке, который решал судьбу турнира. На этот раз судья работал профессионально, не позволял сопернику грубить и хамить», — рассказывал Плющев.

Арбитр матча Андрей Бирюков действительно сразу дал понять команде США, что играть грязно у нее на этот раз не получится. За матч американцам было выписано 40 минут штрафа, а хозяевам всего 16. Такой расклад и помог россиянам одержать победу — Дмитрий Орлов и Семен Валуйский дважды реализовали большинство и этого хватило для успеха.

Только вот американцам итоговый результат совсем не понравился — из-за этого после финальной сирены на льду случился яркий мордобой.

Вот как его увидел главный арбитр матча:

"Когда прозвучала сирена, в зоне защиты американцев случился небольшой конфликт между двумя игроками. Лайнсмены подъехали и оперативно погасили стычку.

Сборная России в это время обнималась и праздновала победу в своей зоне. Я повернул голову и увидел, что американская команда в полном составе вылезает со скамейки и летит в свою зону. Где в одиночестве находится наш хоккеист, участник той самой стычки. Наша команда бросилась защищать партнера. Со стороны гостей это было похоже на спонтанный выплеск злости после поражения.

Плющев остался доволен своими хоккеистами:

«Что-либо говорить ребятам было бесполезно. Если бьют партнеров — никто сдерживаться не будет. Я до сих пор не могу понять своего американского коллегу. Хотя можно ли его таковым назвать? Доволен, что ребята не дрогнули и дали отпор. Жаль только нашего вратаря Эдуарда Рейзвиха, на которого набросился какой-то “жирный кабанчик” и его завалил. Эдик ударился головой о лед. Доктору пришлось накладывать шесть швов».

А вот голкипер Рейзвих, кажется, прибывал в шоке:

«Видел, что нашего игрока грубо атаковали. Просто вместе с сиреной ко мне кинулись все игроки поздравлять с победой. А уже потом все началось. Их тренер дал команду бить русских. Ну и потом все мы побежали заступаться за партнеров. Никто не хотел уступать. Их вратарь подъехал и предложил драться. Я согласился. Даже не испугали его габариты. Увы, я упал и ударился о лед. Рассек голову. Столько крови было…».