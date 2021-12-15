Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Сиэтл
13
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Коламбус
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Рейнджерс
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Торонто
15
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Сент-Луис
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Баффало
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Каролина
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Калгари
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Айлендерс
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Вегас
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Монреаль
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Лос-Анджелес
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Нью-Джерси
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Оттава
28
Все события
Фоторепортажи
13Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости
8Селихов отбил пенальти и вывел «Спартак» в плей-офф ЛЕ
10:58 (мск), источник: РБК

Дебюты Жамнова и Ковальчука. Главное о Кубке Первого канала

В среду в Москве начнется Кубок Первого канала — второй этап хоккейного Евротура. Сборная России проведет первый турнир под руководством нового штаба и сыграет против сильных составов соперников. Главное о соревновании — в материале РБК.

Наверх
Источник: ФХР

Кубок Первого канала — международный хоккейный турнир, который проводится в России с 1967 года. Ранее он назывался Приз Известий, Кубок Балтики, Кубок Росно, с 2006 года — Кубок Первого канала. Сейчас соревнование является вторым этапом Евротура, участие в котором принимают сборные России, Чехии, Финляндии и Швеции.

Первый этап текущего розыгрыша Евротура прошел с 11 по 14 ноября в Хельсинки. Россия проиграла Финляндии (0:3) и Швеции (2:4), а также победила Чехию (5:2). В таблице Евротура Россия идет на третьем месте.

Календарь матчей сборной России

Во время загрузки произошла ошибка.

Состав сборной России

Во время загрузки произошла ошибка.

Дебют нового штаба

Кубок Первого канала — первый турнир для нового штаба сборной России, состав которого был объявлен в середине октября. Именно он повезет команду на Олимпиаду в Пекин.

  • Алексей Жамнов дебютирует в качестве главного тренера сборной;
  • Илья Ковальчук дебютирует в качестве менеджера по работе с игроками;
  • Сергей Гончар и Сергей Федоров получат первый опыт работы тренерами сборной;
  • Вместо Евгения Набокова, который трудится с вратарями в клубе НХЛ «Сан-Хосе», на Кубке Первого канала будет работать Сергей Наумов из Латвии.

Читайте также
С мыслями об Олимпиаде. Кубок Первого канала по хоккею стартует в Москве

Еще одним помощником Жамнова является Алексей Кудашов, который работал главным тренером национальной команды с июля 2019 по июнь 2020 года.

Основная интрига Кубка Первого канала заключается в том, как проявит себя сборная под руководством штаба, у которого мало тренерского опыта.

Также в штаб входят советники Жамнова олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский и президент ЦСКА Игорь Есмантович. Консультантом сборной является Олег Знарок, который приводил Россию к победам на Олимпиаде и чемпионате мира, но сейчас готовится к мировому первенству с молодежной командой.

«Все будут отвечать за результат», — заявил Ковальчук на пресс-конференции во вторник вечером в ответ на вопрос, как распределятся роли в штабе сборной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Состав

Каждая сборная на домашний этап Евротура старается собрать максимально сильный состав. Обойму российской команды на Кубок Первого канала в целом можно считать оптимальной. Но, как практически всегда и бывает, дискуссии вокруг некоторых игроков развернулись.

«В состав никогда не лезу, но меня удивило, что тренеры не взяли Окулова и Бурдасова», — признался, например, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Мы никого не списываем. Если мы не вызвали ребят, это не значит, что мы за ними не следим и у них нет шанса попасть в сборную. Мы знаем Бурдасова, знаем Окулова. На данном этапе мы хотим посмотреть других кандидатов, тех ребят, которые заслужили находиться в сборной», — сказал Жамнов.

По словам Жамнова, возможно, капитанов сборной будут менять от игры к игре. Кто выведет команду на стартовую встречу с Канадой, он не сказал. Также пока не ясно, кто займет место в воротах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шансы и соперники

В текущем году в состав участников Кубка Первого канала вошла сборная Канады, которая в предыдущий раз играла на турнире в 2017 году, желая опробовать хоккеистов в преддверии Олимпиады в Пхенчхане.

Читайте также
В состав сборной Канады на Кубок Первого канала вошли 16 игроков КХЛ

В 2021 году канадцы выйдут на московский лед в составе, который состоит из хоккеистов КХЛ и европейских чемпионатов. Из тех, кто не получил приглашения в команду, можно назвать Джейка Виртанена («Спартак») и Брендана Лайпсика («Металлург»).

В целом руководители всех сборных старались привезти в Москву максимально сильные команды. Дело в том, что окончательного решения об участии игроков из НХЛ в Олимпиаде нет, а других турниров, кроме Кубка Первого канала, до соревнований в Пекине не будет.

Многие сильные легионеры играют именно в КХЛ. Поэтому количество хоккеистов из российского чемпионата является одним из основных критериев силы сборных.

На Кубок Карьяла финны привлекли в состав 11 игроков из КХЛ, чехи — трех, шведы одного. Сейчас за Канаду сыграют 17 человек из КХЛ, за Финляндию — 15, за Швецию — 12, за Чехию — 9.

 Резкая реакция Кадырова и властей Чечни на слова Сокурова
Как вырастут цены на проезд в общественном транспорте со 2 января
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь