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16:52 (мск), источник: ТАСС

Российские хоккеисты сыграют с канадцами на Кубке Первого канала в форме с надписью «СССР»

Матч состоится в среду.

Россия
Канада
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проведет первый матч Кубка Первого канала с канадцами в форме, стилизованной под экипировку сборной СССР 1956 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча пройдет в среду и начнется в 18:30 мск.

В 1956 году сборная СССР впервые выступила на Олимпийских играх и завоевала золотые медали. 22 декабря 2021 года будет отмечаться 75-летие отечественного хоккея.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. Сборная России помимо канадцев сыграет с командами Швеции (16 декабря), Финляндии (18 декабря) и Чехии (19 декабря).

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