Российские хоккеисты сыграют с канадцами на Кубке Первого канала в форме с надписью «СССР»
Матч состоится в среду.
Россия
Канада
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проведет первый матч Кубка Первого канала с канадцами в форме, стилизованной под экипировку сборной СССР 1956 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Встреча пройдет в среду и начнется в 18:30 мск.
В 1956 году сборная СССР впервые выступила на Олимпийских играх и завоевала золотые медали. 22 декабря 2021 года будет отмечаться 75-летие отечественного хоккея.
Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. Сборная России помимо канадцев сыграет с командами Швеции (16 декабря), Финляндии (18 декабря) и Чехии (19 декабря).