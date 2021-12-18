Сборная России по хоккею обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала

Встреча завершилась со счетом 5:2. В российской команде отличились Арсений Грицюк, Даниил Вовченко, Артем Анисимов и Михаил Григоренко, оформивший дубль.

20-летний Арсений Грицюк открыл счет на 14-й секунде первого периода. Вслед за ним отличились Даниил Вовченко и Михаил Григоренко. В концовке периода сборная Чехии отыграла одну шайбу, и счет стал 3:1.

После перерыва Григоренко отправил в ворота соперников еще одну шайбу. Пятый гол российской сборной на счету Артема Анисимова. В третьем периоде соперники реализовали большинство и сократили отставание.