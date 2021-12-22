Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет при 50-процентной заполняемости трибун
Турнир состоится с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.
Турнир состоится с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.
ТАСС, 22 декабря. Матчи молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде пройдут при 50-процентной заполняемости трибун. Об этом заявил министр здравоохранения провинции Альберта Джейсон Коппинг, комментарий которого приводит телеканал TSN.
Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января на аренах «Роджерс Плэйс» (вместимость — 18 347 человек) в Эдмонтоне и «Пиви Март Центриум» (7 111) в Ред-Дире. Оба стадиона находятся на территории провинции Альберта.
Как сообщил Коппинг, ограничения коснутся всех мест для проведения мероприятий на территории региона вместимостью более тысячи человек. «Это также относится к матчам Национальной хоккейной лиги и молодежного чемпионата мира», — сказал министр здравоохранения Альберты, добавив что ограничения начнут действовать с 24 декабря.