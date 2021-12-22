Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
Нефтехимик
02
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Тампа-Бэй
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Аризона
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Анахайм
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Флорида
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Виннипег
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Каролина
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Вашингтон
Все события
Фоторепортажи
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
17«Небесная грация» раскрывает таланты
12:59 (мск), источник: ТАСС

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет при 50-процентной заполняемости трибун

Турнир состоится с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Наверх
Источник: AFP 2021
Читайте также
Молодежка впервые за 15 лет отказалась от легионеров из Канады! Состав сборной России на чемпионат мира

ТАСС, 22 декабря. Матчи молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде пройдут при 50-процентной заполняемости трибун. Об этом заявил министр здравоохранения провинции Альберта Джейсон Коппинг, комментарий которого приводит телеканал TSN.

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января на аренах «Роджерс Плэйс» (вместимость — 18 347 человек) в Эдмонтоне и «Пиви Март Центриум» (7 111) в Ред-Дире. Оба стадиона находятся на территории провинции Альберта.

Как сообщил Коппинг, ограничения коснутся всех мест для проведения мероприятий на территории региона вместимостью более тысячи человек. «Это также относится к матчам Национальной хоккейной лиги и молодежного чемпионата мира», — сказал министр здравоохранения Альберты, добавив что ограничения начнут действовать с 24 декабря.

 Туктамышева стала второй, и с трудом можно представить, чего ей это стоило
Российские гандболистки достойно сыграли на странном чемпионате мира
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь