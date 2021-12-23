«Он очень любил женщин». Ирина Салтыкова рассказала, почему ее роман с Павлом Буре не перерос в замужество

«Красивой, да, согласна, — ответила Ирина. — Но во-первых, он меня младше, и это уже меня настораживало, мне это не нравилось для дальнейшей жизни. Во-вторых, он очень любит женщин. Любил, по крайней мере. Не знаю, как сейчас. В-третьих, он меня особенно-то и не звал замуж. В-четвертых, я бы и не вышла. Потому что мне не нужен известный человек, артист или спортсмен. К тому же была одна проблема, как у Салтыкова, но я не буду ее озвучивать. Но могу сказать, что он грамотный, добрый и хороший человек. Это помимо красоты».