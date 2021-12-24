Сборная России проиграла Канаде перед стартом МЧМ-2022

Встреча, которая состоялась в Эдмонтоне (Канада), завершилась со счетом 6:4 (4:0, 1:3, 1:1) в пользу канадцев.

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В составе канадской сборной авторами заброшенных шайб стали Мэйсон Мактавиш (7-я минута и 37-я), Ридли Грейг (8), Кент Джонсон (13), Лукас Кормье (17) и Коннор Бедард (50).

У России голами отметились Никита Чибриков (23), Матвей Мичков (31, 60) и Александр Пашин (38).

Лучшими игроками матча были признаны канадец Мэйсон Мактавиш и 17-летний российский форвард Матвей Мичков.