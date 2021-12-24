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10:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России проиграла Канаде перед стартом МЧМ-2022

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты молодежной сборной России проиграли национальной команде Канады в рамках контрольного матча перед молодежным чемпионатом мира — 2022.

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Канада U20Молодежный чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: ФХР

Встреча, которая состоялась в Эдмонтоне (Канада), завершилась со счетом 6:4 (4:0, 1:3, 1:1) в пользу канадцев.

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В составе канадской сборной авторами заброшенных шайб стали Мэйсон Мактавиш (7-я минута и 37-я), Ридли Грейг (8), Кент Джонсон (13), Лукас Кормье (17) и Коннор Бедард (50).

У России голами отметились Никита Чибриков (23), Матвей Мичков (31, 60) и Александр Пашин (38).

Лучшими игроками матча были признаны канадец Мэйсон Мактавиш и 17-летний российский форвард Матвей Мичков.

Молодежный чемпионат мира — 2022 пройдет с 26 декабря по 6 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Соперниками россиян в рамках группового этапа станут команды Швеции, Швейцарии, Словакии и США.

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