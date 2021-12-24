Канада не оставила России шансов. Кажется, мы не совсем готовы к МЧМ

Коронавирус уже вряд ли сможет помешать проведению МЧМ в Эдмонтоне, но планы участников он все же существенно скорректировал. Из-за увеличения количества заболевших новым штаммом власти Альберты приняли решение ограничить посещаемость матчей мирового первенства до 50 процентов от вместимости арен, а канадской хоккейной федерации совместно с ИИХФ пришлось сократить количество товарищеских матчей каждой из команд до одного и оставить сборные без вменяемой игровой практики. Причем больше всех пострадали Швейцария и Чехия, чью очную встречу отменили из-за положительного теста на ковид у кого-то из чехов.

Стоит ли говорить о том, какую ценность для сборной России приобретал единственный контрольный матч перед стартом любимого новогоднего турнира? Тем более что в нем ее ждало классическое противостояние против родоначальников хоккея.

Стартовый состав канадцев удивил разве что отсутствием в топ-12 Коннора Бедарда — главного фаворита драфта 2023 года Дэйв Кэмерон решил заявить всего лишь 13-м форвардом. У Сергея Зубова без небольших сюрпризов также не обошлось. Если на сборе в Новогорске тренерский штаб сборной России в качестве ударной наигрывал тройку Хуснутдинов — Свечков — Мичков, то сегодня мы увидели капитана нашей команды на родной позиции в центре, а место на фланге занял другой нападающий системы СКА Семен Демидов.

Уже с первой смены Зубов вместе с помощниками начали использовать наложения и выпустили под первое звено соперника чеккерскую тройку Зинченко — Злодеев — Дидковский. Однако от провального начала телодвижения нашего тренерского штаба не уберегли.

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Канадцы наказали россиян за первое же удаление, которое в совершенно безобидном моменте привез Демидов, зачем-то толкнувший в спину клюшкой Ридли Грейга. Первая спецбригада хозяев развозить не стала и потратила на реализацию чуть меньше 30 секунд. Стоило ей второй раз войти в зону россиян, как Мэврик Бурк отдал классный поперечный пас на Коула Перфетти и проспект «Виннипега» практически мгновенно нашел на пятачке позабытого Мэйсона Мактавиша, который в абсолютном одиночестве со второго добивания расстрелял Ярослава Аскарова.

Не прошло и минуты, как на льду началась вполне традиционная для российско-канадских отношений история, когда канадцы забрасывают первыми и с горящими глазами летят убивать вмиг рассыпавшихся россиян. Причем забить второй гол команде Дэйва Кэмерона вновь помог Аскаров, отразивший бросок прямо перед собой, и абсолютно провальная игра наших защитников на пятаке. Бросок Джастина Сурдифа — будничное добивание от Ридли Грейга — гол.

Третий гол команда Сергея Зубова вовсе подарила и собственноручно выкатила на подносе для сборной Канады. Причем непозволительную ошибку совершил Кирилл Кирсанов — защитник с опытом игры на прошлом МЧМ. Стоило ему бездумно полететь обыгрывать нападающего канадцев на своей синей, как Кент Джонсон обокрал его в средней зоне и мгновенно организовал выход «3 в 1», казнив защитника СКА после паса Мактавиша.

«Как отреагировал на все это действо Сергей Зубов?» — спросите вы. Да никак. Вместо того чтобы взять ранний таймаут или попытаться встряхнуть командой заменой Аскарова на Егора Гуськова, тренерский штаб пустил все на самотек, а через несколько минут увидел еще одно удаление, в котором канадцы вновь уничтожили нашу оборонительную четверку и воткнули четвертую шайбу.

Да, это был первый и единственный контрольный матч перед началом турнира. Да, если верить Денису Казанскому, то сборная России находится под нагрузками и буквально вчера «слезла с велосипеда». Но главная проблема в том, что это не канадцы выглядели людьми с другой планеты, которые уничтожали оборону россиян, это наша сборная сеяла хаос сама для себя.

Впрочем, хозяева не были бы сами собой, не поймай они с самого начала второго периода юношеский расслабон. Если мы убивали себя глупыми ошибками, то парни Кэмерона попытались закопать себя целой россыпью глупых удалений, позволивших гостям вернуться в игру.

Гол Никиты Чибрикова, накатившего на ворота с дальнего слота и с метра поразившего правую девятку Дилана Гаранда после паса Демидова, канадцев не вразумил. А вот шайба невероятного Матвея Мичкова заставила их взбодриться и подарила шансы на камбэк.

И нужно отдать должное первой спецбригаде большинства сборной России (Мухамадуллин — Чибриков — Демидов — Хуснутдинов — Мичков). При розыгрыше лишнего они разворачивали избитый «зонтик» (расстановка 1−3−1), но шайба по чужой зоне ходила у них достаточно быстро, и иной раз оборона соперника не успевала за ее перемещением.

Пропустив дважды, «кленовые» стали прибавлять и решили не дарить своему главному тренеру флэшбеки из 2011 года. Ближе к концу второй двадцатиминутки хозяева начали разворачивать очень неплохие позиционки, одна из которых закончилась чудо-голом все того же Мактавиша. 23-й номер, оказавшийся совершенно один на правом фланге, просто сблизился с Аскаровым, уложил его на лед и низом завез шайбу за ленточку.

Вот только уже через минуту разницу в две шайбы вернул на табло миниатюрный Александр Пашин, поймав появившегося в рамке Себастьяна Коссу на перемещении броском с нулевого угла.