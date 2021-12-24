Главный тренер российской молодежки объяснил поражение от Канады накануне ЧМ

Его слова появились на официальном сайте Федерации хоккея России.

«Начало мы проспали, и здесь удивляться нечему. Сами допустили ошибки, и удаления были совершенно ненужные, в безобидных ситуациях», — отметил наставник.

Зубов заявил, что первый период, в котором канадцы забросили четыре шайбы, предопределил исход встречи. «Сборная Канады обычно выходит на игры заряженной, и мы сегодня не смогли ничего этому противопоставить», — сказал он.

24 декабря молодежка проиграла команде Канады в контрольном матче в Эдмонтоне со счетом 4:6 (0:4, 3:1, 1:1). Среди россиян отметились Никита Чибриков (23-я минута), Матвей Мичков (31-я, 60-я) и Александр Пашин (38-я). В составе канадской сборной шайбы забросили Мэйсон Мактавиш (7-я, 37-я), Ридли Грейг (8-я), Кент Джонсон (13-я), Лукас Кормье (17-я) и Коннор Бедард (50-я).