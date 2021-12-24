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16:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Лукашенко могут сыграть в хоккей в Санкт-Петербурге 29 декабря

По данным источников «Ъ», президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в матче с участием звезд отечественного хоккея, который состоится 29 декабря в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

Также об этом сообщили журналисты «РИА Новости» из кремлевского пула и близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

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Ранее сегодня пресс-служба господина Лукашенко подтвердила, что белорусский президент 28 декабря прибудет в Санкт-Петербург на неформальную встречу глав стран СНГ, а на следующей день — встретится с Владимиром Путиным.

Участники матча находятся на карантине, сообщали ранее «РИА Новости» со ссылкой на источники. президент Ночной хоккейной лиги Александр Якушев рассказал агентству, что встреча может быть организована в петербургском ледовом дворце «Юбилейный».

«Сыграют там Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов, Вячеслав Буцаев, Андрей Коваленко и другие. Не могу сказать, что там будут многие из нынешнего руководства сборной, но такие люди, безусловно, будут. По командам мы еще не разделяли игроков, ближе к делу сделаем», — сказал он.

22 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, состоится ли хоккейный матч с участием Владимира Путина, сказал, что не исключает этого. Последний раз российский президента выходил на лед в мае 2021 года, на гала-матч Ночной хоккейной лиги. Александр Лукашенко регулярно играет в хоккей, последний раз он публично выходил на лед 4 декабря.

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