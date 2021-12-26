Сдержанные ожидания: российские хоккеисты с Зубовым и Знарком открывают МЧМ

Россияне проведут матчи первого этапа в Ред-Дире (арена вмещает 7111 зрителей), где сыграют в группе B вместе с командами США, Швеции, Швейцарии и Словакии. В группе А в Эдмонтоне (18347) сыграют канадцы, финны, чехи, немцы и австрийцы.

Новый штаб

Сергей Зубов дебютирует на посту главного тренера российской «молодежки», а помогать ему на лавке будет Олег Знарок.

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Оба специалиста осенью заключили контракты с Федерацией хоккея России (ФХР) и должны были тренировать главную сборную страны на Олимпиаде в Пекине. Но в итоге первую команду возглавил Алексей Жамнов, а Зубову и Знарку доверили «молодежку». По словам Зубова, в зону ответственности трехкратного обладателя Кубка Гагарина Знарка входит большинство.

Год назад на чемпионате мира в Эдмонтоне под руководством Игоря Ларионова (переведен во вторую сборную и будет комментировать турнир из Канады для российского телевидения) национальная команда осталась без медалей, проиграв хозяевам в полуфинале (0:5) и финнам — в игре за бронзу (1:4).

Предыдущий главный тренер «молодежки» Валерий Брагин привел команду к медалям на семи из восьми своих турниров: золото Баффало-2011, четыре серебряные награды (Калгари/Эдмонтон-2012, Торонто/Монреаль-2015, Хельсинки-2016, Острава-2020) и две бронзовые медали (Монреаль/Торонто-2017 и Ванкувер-2019).

СКА — легионеры — 10:0

Тренерский штаб сборной России удивил своим решением не взять на турнир ни одного из выступающих в Северной Америке хоккеистов, чего не случалось ровно 15 лет. За бортом остались даже уже получившие год назад опыт игры на молодежном чемпионате мира защитники Ян Кузнецов («Сент-Джон», лига Квебека) и Даниил Чайка («Гельф», лига Онтарио).

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Много шума вызвало и решение тренерского штаба не брать в Канаду 18-летнего форварда системы омского «Авангарда» Ивана Мирошниченко (особенно — с учетом попадания в состав сразу десяти игроков из системы СКА).

«Мы следили за выступлением Кузнецова и Чайки, рассчитывали, что они усилят нашу оборонительную линию. Но в итоге пришли к выводу, что игроки, которые проходили с нами сбор, в оборонительных действиях сильнее. Считаем, что парни, которые сейчас находятся в раздевалке, сильнейшие. Мирошниченко в настоящий момент находится не в оптимальных физических кондициях. А это, пожалуй, его главный козырь», — объяснил выбор состава Сергей Зубов.

Пять хоккеистов сборной России принимали участие в молодежном чемпионате мира год назад: вратарь Ярослав Аскаров (третий МЧМ в карьере), защитники Кирилл Кирсанов, Шакир Мухамадуллин, форварды Василий Пономарев и Марат Хуснутдинов. Последний был назначен капитаном национальной команды на турнире в Канаде.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо», Москва), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).

Нападающие: Иван Дидковский («Динамо», Москва), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба — «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все — СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург»).

Пощечина перед турниром

Прилетев в Канаду, российская команда отсидела два дня на карантине, после чего приступила к тренировкам. Планировалось, что россияне, как и другие команды, в рамках подготовки к турниру проведут по два матча. Но в связи с эпидемиологической ситуацией все игры до 23 декабря были отменены. Единственным соперником россиян в контрольном матче стала команда Канады.

Команда Зубова потерпела болезненное поражение (4:6), проиграв первый период со счетом 0:4. Пропустивший пять шайб голкипер Ярослав Аскаров был заменен на Егора Гуськова после второго периода. Пожалуй, единственным позитивным моментом стала игра первой тройки нападения (Демидов — Хуснутдинов — Мичков), отличившейся трижды, а сам 17-летний Мичков оформил дубль.

«Мичков у нас такой один, конечно. Неплохо смотрелся сегодня, вообще не уступал в единоборствах. Правда, иногда отрезки переигрывал. Но когда наше первое звено выходило, моменты появлялись. Этой остроты не хватило от других звеньев сегодня. Отлично сыграл Мичков, у него отличный бросок, на турнире будем максимально его использовать», — сказал Зубов после игры.

Сборная канадских звезд

Главным фаворитами уже традиционно считаются североамериканцы: действующие чемпионы мира сборная США (в составе — шесть игроков с прошлого года) и хозяева турнира канадцы, в составе которых повышенное внимание привлекает 16-летний форвард Коннор Бедард, считающийся главным конкурентом Мичкова в борьбе за право быть выбранным первым на драфте НХЛ 2023 года. Заметны и фигуры защитника Оуэна Пауэра, действующего чемпиона мира среди взрослых и первого номера последнего драфта, и форварда Шейна Райта (как ожидается, будет первым на драфте-2022).