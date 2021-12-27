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11:19 (мск), источник: Sport24

«Нереальная красотка». Жена легендарного хоккеиста Павла Буре показала себя в купальнике

Алина Буре, жена легендарного российского хоккеиста Павла Буре, опубликовала в инстаграме новый пост, выложив фотографии в купальнике.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

"Что помогает оставаться в ресурсе?⠀

ОТДЫХ — одна из наиболее важных частей в моей жизни. Именно от этого товарища «отдыха» зависит моя эффективность, вовлеченность и скорость в рабочие дни ?⠀Когда я понимаю, что устала и моих сил хватает только для того, чтобы включить «жизнь на автопилоте» — я, недолго думая, собираю детей и буквально за один день улетаю в теплые страны. Именно в такой атмосфере: теплой, солнечной, яркой я начинаю чувствовать себя максимально комфортно и спокойно, восстанавливая все потраченные силы. ⠀После отдыха мне всегда приятно вернуться в любимый город — мою Москву, уже свежей, отдохнувшей и дальше воплощать в реальность все свои мечты и цели ?⠀Какие же страны я люблю?⠀Как вы можете понять, мне импонируют Дубай и Майами, когда нахожусь здесь — всегда наполняюсь приятными впечатлениями и положительными эмоциями. Также очень часто это мост встреч с моими друзьями, всегда приятно встретиться за пределами России, когда дома времени на встречи просто нет", — написала Алина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики жены Буре оставили в комментариях большое количество восторженных сообщений подобного характера:

asfendi.decor: Вы нереальная красотка.

shantal_kh: моя умница.

yuliaabd: Wow!

paparoach16: Очень красивая!

natasha_k25: Прекрасна зай.

socialite_nataly: Красотка.

xenia_sun1: Шикарная Алина.

 «Нереальная красотка». Жена легендарного хоккеиста Павла Буре показала себя в купальнике
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