«Нереальная красотка». Жена легендарного хоккеиста Павла Буре показала себя в купальнике

ОТДЫХ — одна из наиболее важных частей в моей жизни. Именно от этого товарища «отдыха» зависит моя эффективность, вовлеченность и скорость в рабочие дни ?⠀Когда я понимаю, что устала и моих сил хватает только для того, чтобы включить «жизнь на автопилоте» — я, недолго думая, собираю детей и буквально за один день улетаю в теплые страны. Именно в такой атмосфере: теплой, солнечной, яркой я начинаю чувствовать себя максимально комфортно и спокойно, восстанавливая все потраченные силы. ⠀После отдыха мне всегда приятно вернуться в любимый город — мою Москву, уже свежей, отдохнувшей и дальше воплощать в реальность все свои мечты и цели ?⠀Какие же страны я люблю?⠀Как вы можете понять, мне импонируют Дубай и Майами, когда нахожусь здесь — всегда наполняюсь приятными впечатлениями и положительными эмоциями. Также очень часто это мост встреч с моими друзьями, всегда приятно встретиться за пределами России, когда дома времени на встречи просто нет", — написала Алина.