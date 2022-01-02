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11:46 (мск), источник: Sport24

Фетисов спел в костюме часов на шоу «Маска». Батрутдинов думал, что это Милохин, Валерия — что Губерниев

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов принял участие в новогоднем шоу «Маска». Семикратный чемпион мира исполнил песню Liveis Life в костюме часов.

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Источник: Sport24

«Маска» — музыкальное телешоу на телеканале НТВ, в котором знаменитости выступают в необычных костюмах, покрывающие их с ног до головы, чтобы жюри не могли узнать личность.

В новогоднюю ночь определять выступающую звезду выпало Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу, Регине Тодоренко, Александру Ревве, Марине Кравец, Тимуру Батрутдинову и Ларисе Долиной — подруге Фетисова. Угадать личность в образе часов им не удалось.

Тимур Батрутдинов посчитал, что песню исполнял Даня Милохин, Марина Кравец и Валерия увидели в данном образе комментатора Дмитрия Губерниева, а Ревва и Родригез проголосовали за олимпийского чемпиона в фигурном катании Евгения Плющенко, а Долина и вовсе увидела в исполнителе песни комика Павла Волю.

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