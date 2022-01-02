Фетисов спел в костюме часов на шоу «Маска». Батрутдинов думал, что это Милохин, Валерия — что Губерниев

«Маска» — музыкальное телешоу на телеканале НТВ, в котором знаменитости выступают в необычных костюмах, покрывающие их с ног до головы, чтобы жюри не могли узнать личность.

В новогоднюю ночь определять выступающую звезду выпало Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу, Регине Тодоренко, Александру Ревве, Марине Кравец, Тимуру Батрутдинову и Ларисе Долиной — подруге Фетисова. Угадать личность в образе часов им не удалось.