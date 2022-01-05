«За это надо выпить!» Как тренер «Красной машины» Виктор Тихонов поехал на ЧМ-1982 и оказался с голой девушкой в сауне

История сборной СССР по хоккею полна не только громких побед, но и довольно странных, нелепых случаев. Об одном из них лишь полгода назад рассказал финский журналист Леонид Лааксо (Leonid Laakso), который сопровождал «Красную машину» на триумфальном для нее чемпионате мира-1982 в Финляндии. Лааксо организовывал свободное время членов делегации и в один из вечеров решил отвести их в сауну. Cовершенно неожиданно в компании руководства сборной оказалась обнаженная девушка. Это застало советских гостей врасплох, а легендарный тренер Виктор Тихонов всерьез опасался провокаций со стороны США.

За новой победой

На Олимпийских играх-1980 сборная СССР, которая к тому моменту два десятилетия почти без перерыва доминировала на мировой арене, неожиданно проиграла собранной из студентов команде США. Тот матч назвали «Чудом на льду», американцы до сих пор вспоминают его как одно из самых значимых для страны спортивных достижений прошлого века.

В 1981-м сборная СССР отправилась реабилитироваться на чемпионат мира в Швецию, где завоевала-таки золотые медали — 17-е в истории советского хоккея. На следующий год статус чемпионов предстояло подтвердить. У руля сборной Союза стоял легендарный Виктор Тихонов, известный жесткой, едва ли не тиранической манерой работы.

Тогда мировое первенство принимала Финляндия, матчи проходили в Хельсинки и Тампере. Разместилась команда в хельсинкском отеле Hesperia высшей категории. Шел апрель, традиционно холодный для этой северной страны месяц.

В сборной СССР это было поколение Сергея Макарова, Игоря Ларионова, Вячеслава Фетисова, Алексея Касатонова и других

«Русские же любят баню, как и финны»

Сопровождающим сборной СССР на турнире был директор офиса советского агентства печати «Новости» (АПН) в Хельсинки Леонид Лааксо. На нем лежала, в частности, организация досуга гостей. И вот в разгар турнира, вечером перед одним из матчей, когда игроки уже отправились по номерам, было решено отвести тренерский штаб и других членов делегации в сауну. Рассказ Лааксо о том, чем обернулась эта затея, опубликован на финском портале Iltalehti.

«Я забронировал сауну в отеле. Русские же любят баню, как и финны. Попариться пришли спортивный директор сборной, врач, администратор и другие важные люди. Присоединился и известный советский арбитр Анатолий Сеглин. И, конечно же, сам Виктор Тихонов», — рассказывал Лааксо.

Виктор Тихонов (справа) и игроки сборной СССР по хоккею, 1982 год | Источник: Lenta.Ru

Компания хорошо проводила время в парилке и наслаждалась бассейном. К столу подали сосиски и традиционный финский картофельный салат, а также крепкий алкоголь. Лааксо, по собственным воспоминаниям, решил не мешать гостям и курил в предбаннике. Разговоров руководителей «Красной машины» он не слышал, однако заметил, что настроение было веселое и гости много смеялись.

«Завтра в газетах: мы и голая женщина!»

Внезапно дверь распахнулась, и в предбанник вошла девушка. Она была абсолютно обнаженной. Лааксо позднее предположил, что она ошиблась и направлялась вообще-то в соседнюю сауну, однако в моменте не сориентировался, чтобы ей об этом сказать. Более того, журналист решил познакомить девушку с советскими гостями, сидящими на скамьях парилки. Со словами «разрешите представить» он завел ее к руководству сборной СССР.

«Гул разговоров на несколько секунд затих, мужчины замерли. Привыкшие к пуританской советской культуре профи из “Красной машины” не могли поверить своим глазам. Заслуженный корреспондент АПН представляет им голую женщину», — вспоминал Лааксо.

Гости пришли в себя спустя пару мгновений. Девушка тоже освоилась, а журналист подал ей полотенце. Вновь начались шутки, смех, а Сеглин и вовсе заявил: «Ну что же, за это надо выпить!» Не присоединился ко всеобщему веселью только Тихонов. Он нахмурился и наклонился к Лааксо.

А если это американская провокация? Кто знает, а вдруг завтра в газетах появится скандальный снимок «Красной машины» и голой женщины! Виктор Тихонов главный тренер сборной СССР по хоккею

«Он уже вообразил, как его отчитывают в Кремле»

«Наверное, Тихонов уже вообразил, как его отчитывают в Кремле: “Что вы там делали с обнаженными женщинами в этой чужой стране?”» — поделился финн. Он добавил, что тренер действительно был очень взволнован и на протяжении всего вечера оставался напряженным. Кроме того, Тихонов не пил: не только тогда, но и в целом алкоголем старался не злоупотреблять.

Девушка же чувствовала себя в компании русских джентльменов прекрасно, правда, в итоге Лааксо все-таки вывел ее и помог найти правильную парилку, обратившись к персоналу отеля. После ее ухода мужчины обменялись шутками (не для детских ушей, подчеркнул журналист), и на этом обсуждение сошло на нет.

Сборная СССР по хоккею во время матча с Чехословакией, 1982 год | Источник: Lenta.Ru

Опасения Тихонова оказались напрасны. США здесь были ни при чем, репортеров с камерами в бане тоже не было. Да и никто из присутствовавших не воспринял произошедшее всерьез, а потому по возвращении в Союз огласке историю не предали. Знал об эпизоде только узкий круг людей, и так оставалось целых три десятка лет. По замечанию Лааксо, сыграло роль и то, что игроков — более молодых и болтливых, чем руководство сборной, — в сауне не было.

Еще одно золото

Отсутствие такого рода потрясений, шутил журналист, на советских хоккеистах сказалось благоприятно: на турнире «Красная машина» не оставила шансов соперникам. В чемпионате мира-1982 участвовали восемь сборных (кроме СССР, Швеция, Чехословакия, Канада, Финляндия, США, ФРГ и Италия), и проводился он по круговой системе.

Сначала все команды встретились друг с другом по разу, и на основе результатов была сформирована таблица. Сборная СССР, не проигравшая ни матча, возглавила ее. Затем четверка лидеров, куда попали также Чехословакия, Швеция и Канада, разыграла медали. Очки, набранные в предварительном раунде, также учитывались. В итоге советская сборная опередила серебряных призеров — сборную Чехословакии — на семь очков. Канадцы стали бронзовыми призерами.

Сборная СССР по хоккею во время матча с Чехословакией, 1982 год | Источник: Lenta.Ru

Правда, без скандала все-таки не обошлось. Распределение серебра и бронзы между Канадой и Чехословакией зависело от того, как последние сыграют с советской сборной. Встреча закончилась скучной нулевой ничьей, что возмутило североамериканскую команду. Там посчитали, что советские хоккеисты играли нарочито вяло, специально не использовали ряд стопроцентных моментов. В итоге «кленовые листья» официально обвинили советскую и чехословацкую сборные в сговоре и подали протест.

Дело еще и в том, что канадцы прибыли в Финляндию максимально грозным составом, собрав всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Защищали честь страны Уэйн Гретцки, Дино Сисарелли, Дэйл Хаверчук, Дэррилл Ситтлер, Бобби Кларк, Кевин Лоу, Майк Гартнер… Гретцки, кстати, стал лучшим бомбардиром — на его счету шесть заброшенных шайб и восемь результативных передач. Потому-то с третьим местом канадцы никак не могли смириться.

Результаты пересмотрены не были.

***

Выезжавшие за рубеж советские спортсмены всегда находились под жестким присмотром Комитета государственной безопасности (КГБ). Разумеется, сомнительная история в сауне могла серьезно аукнуться и Тихонову, и всему руководству сборной в будущем. И если рассказанное Лааксо — не выдумка, то интересно, что нервировало тренера больше: скандал с канадским протестом или появление в парилке обнаженной незнакомки?