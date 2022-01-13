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14:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Казахстанская «Сарыарка» уволила белорусского тренера после 10 побед в 12 матчах

Белорусский специалист Александр Макрицкий покинул казахстанскую «Сарыарку», сообщает официальный сайт клуба. Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Макрицкий возглавлял «Сарыарку» с 27 ноября 2021 гола и за это время команда под его руководством одержала 10 побед в 12 матчах.

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Напомним, что в Казахстане введён режим ЧП. Из-за этого казахстанская команда «Барыс», выступающая в КХЛ, проведёт домашний матч с «Ак Барсом» в Казани.

В текущем сезоне «Сарыарка» набрала 55 очков после 34 игр и сейчас занимает второе место в таблице чемпионата Казахстана. Ближайший матч с участием команды из Караганды состоится 1 февраля со «Снежными Барсами», которые располагаются на 12-й строчке.

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