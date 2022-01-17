Красавица-жена легендарного хоккеиста Буре показала, как она выглядела в 11-м классе

«Поставьте человеческие и семейные ценности этом году на первый план. Я более чем уверена, что каждый из вас достаточно поработал в предыдущих годах. Каждый ставил и добивался финансовых целей, фокусировался на материальном и вкладывался в работе на 110%. Это очень похвально! Я тоже уделяла работе в 2021 большую часть времени, однако в этом году поставила намерение больше быть с семьей и просто наполнять свою жизнь хорошими событиями. Думаю, и вам пришло время отдохнуть. Самое время для того, чтобы сделать фокус на себе и своей жизни. Ведь это ресурс, который даст больше энергии и сил для более масштабных планов. Хочу, чтобы с моими детьми чаще была рядом любимая мама, с мужем — заботливая жена, а для друзей — всегда настоящая и искренняя Алина».