«Офигенная фигура». Красавица-жена Павла Буре показала себя в купальнике: фото

«Алина, у вас офигенная фигура. Топ. Генетика или все-таки дисциплина?» — спросили у супруги Буре в сторис.

«Я думаю, и то, и другое!!! Девочки, заниматься собой нужно даже с хорошими данными и хорошей генетикой», — ответила Алина.

У супруги Буре также поинтересовались, пьет ли она алкоголь. «Я не сторонник алкоголя. Но если что-то себе позволить, то люблю хорошее красное вино», — призналась красавица-жена легендарного хоккеиста.