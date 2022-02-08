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10:13 (мск), источник: Sport24

«Офигенная фигура». Красавица-жена Павла Буре показала себя в купальнике: фото

Алина Буре, красавица-жена легендарного хоккеиста Павла Буре, показала себя в купальнике, выложив соответствующую фотографию в инстаграме.

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«Алина, у вас офигенная фигура. Топ. Генетика или все-таки дисциплина?» — спросили у супруги Буре в сторис.

«Я думаю, и то, и другое!!! Девочки, заниматься собой нужно даже с хорошими данными и хорошей генетикой», — ответила Алина.

У супруги Буре также поинтересовались, пьет ли она алкоголь. «Я не сторонник алкоголя. Но если что-то себе позволить, то люблю хорошее красное вино», — призналась красавица-жена легендарного хоккеиста.

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