Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Канаде в середине августа

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), отмененный в декабре 2021 года из-за коронавируса, пройдет в Канаде в середине августа. Об этом журналистам сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

«Я, наверное, не смогу дать полный ответ, но могу сказать, что в 2022 году в середине августа на западе Канады чемпионат организуем, скорее всего в Альберте, — сказал Тардиф. — Мы обнулим предыдущие результаты, условия по возрастному цензу прежние. И 15 марта завершим переговоры со всеми участниками».

Турнир стартовал 26 декабря в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире, однако после положительных результатов тестов на коронавирус в сборных США, Канады и России и присуждении им технических поражений IIHF объявила об отмене соревнований.