Заявление ФХБ о вердикте ИИХФ: Абсурд! Белорусские игроки не принимают участия в вооруженном конфликте — это очевидно

«Будучи спортивной организацией, мы глубоко убеждены в том, что миссией спорта, и хоккея в частности, является объединение людей, способствование дружбе, духу честной игры и единству, особенно в трудные времена, а не разъединение людей путем принятия несправедливых дискриминирующих решений, прямо противоречащих Уставу ИИХФ.



Белорусские спортсмены не принимают участия в вооруженном конфликте — это очевидно. Поэтому, несмотря на абсурдность и неспортивный характер принятого в ИИХФ решения, Федерация хоккея Беларуси продолжит работу по развитию хоккея в стране и предоставлению всем своим спортсменам равных возможностей для профессионального роста и развития».