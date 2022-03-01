Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Бостон
07
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон
Торонто
35
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Джерси
Ванкувер
72
Хоккей. НХЛ
2.03
Коламбус
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
2.03
Тампа-Бэй
Оттава
Хоккей. НХЛ
2.03
Филадельфия
Эдмонтон
Все события
Фоторепортажи
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
10:58 (мск), источник: Прессбол

Заявление ФХБ о вердикте ИИХФ: Абсурд! Белорусские игроки не принимают участия в вооруженном конфликте — это очевидно

В понедельник, 28 февраля, Советом Международной федерации хоккея было принято решение об отстранении национальной, сборных и клубных команд Беларуси от участия в турнирах под эгидой ИИХФ до момента разрешения вооруженного конфликта в Украине.

Наверх
Источник: AP 2022

Официальное заявление Федерации хоккея Беларуси относительно принятого решения приведено ниже:

«Будучи спортивной организацией, мы глубоко убеждены в том, что миссией спорта, и хоккея в частности, является объединение людей, способствование дружбе, духу честной игры и единству, особенно в трудные времена, а не разъединение людей путем принятия несправедливых дискриминирующих решений, прямо противоречащих Уставу ИИХФ.

Белорусские спортсмены не принимают участия в вооруженном конфликте — это очевидно. Поэтому, несмотря на абсурдность и неспортивный характер принятого в ИИХФ решения, Федерация хоккея Беларуси продолжит работу по развитию хоккея в стране и предоставлению всем своим спортсменам равных возможностей для профессионального роста и развития».

 Валентин Белькевич и еще четыре ярких белоруса, выступавших в чемпионате Украины
Недолго музыка играла. Брестский "Рух" снялся с чемпионата Беларуси
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь