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11:10 (мск), источник: Sports.Ru

Ковальчук продает замок в Нью-Джерси за 15 млн долларов. Он снизил цену во второй раз

Илья Ковальчук продает замок в Нью-Джерси за 15 млн долларов.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает The New York Post.

Отмечается, что россиянин повторно выставил на продажу свой особняк в Алпайне, штат Нью-Джерси.

Он снизил стоимость недвижимости во второй раз. В 2019 году цена составляла 18 млн долларов, в 2020-м — 16 млн.

Ковальчук приобрел участок в 2010 году, когда играл в НХЛ за «Нью-Джерси». Площадь особняка — 22 тысячи квадратных футов.

Дом включает в себя восемь спальных комнат, 11 ванных комнат и столовую банкетного размера.

Источник: Sports.Ru

Также сообщается, что Ковальчук недавно продал свой дом в Беверли-Хиллз за 12,4 млн долларов.

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