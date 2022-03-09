Ковальчук продает замок в Нью-Джерси за 15 млн долларов. Он снизил цену во второй раз

Об этом сообщает The New York Post.

Отмечается, что россиянин повторно выставил на продажу свой особняк в Алпайне, штат Нью-Джерси.

Он снизил стоимость недвижимости во второй раз. В 2019 году цена составляла 18 млн долларов, в 2020-м — 16 млн.

Ковальчук приобрел участок в 2010 году, когда играл в НХЛ за «Нью-Джерси». Площадь особняка — 22 тысячи квадратных футов.

Дом включает в себя восемь спальных комнат, 11 ванных комнат и столовую банкетного размера.