Исключение России из Евротура никому не пойдет на пользу. КХЛ никто не даст играть без пауз

С тем, что Россию исключили из всех соревнований, мы уже смирились, но вряд ли осознали. Как изоляция скажется на нашем хоккее? Не исчезнет ли институт сборных? Не упадет ли уровень, если вариться исключительно в собственном соку? Не рухнет ли популярность хоккея без столь выигрышной формулы «наши против не наших»? Ответы на эти вопросы нам еще предстоит получить, прочувствовав все последствия «железного занавеса» на практике.

Пропуск майского чемпионата мира и перенос из России декабрьского МЧМ — это очевидные потери, с губительным влиянием которых спорить невозможно. А вот исключение нашей сборной из числа участников Евротура воспринялось не так однозначно. Широкие массы даже возрадовались новости о том, что ближайшие два года с финнами, чехами и шведами титул лучшей сборной континента будет разыгрывать Швейцария.

Поводов для радости, как правило, два. Первый сводится к тому, что Евротур — сам по себе бессмысленный турнир, который никому не интересен. Полутоварищеский статус не помогает его воспринимать всерьез, а составы, далекие от оптимальных, занижают уровень хоккея. Второй аргумент касается КХЛ. Из года в год наша лига вынуждена прерываться на этапы Евротура. Недельные паузы, как правило, предусмотрены в ноябре, декабре и феврале. Турнир сборных буквально рвет гладкий чемпионат на лоскуты.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6219b4d4cb58e1cc5c48" data-vnd="6219b4d4cb58e1cc5c48" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6219b4d4cb58e1cc5c48" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Попытки как-то избавиться от Евротура были и раньше. Причем предпринимали далеко не последние люди в нашем хоккее. Этот европейский междусобойчик стоял костью в горле первого президента КХЛ. Александр Медведев не один год находился в открытой конфронтации с ФХР, а в сезоне 2014/2015 решился на серьезную реформу. Матчи Кубка Карьяла — финского этапа Евротура — накладывались на игры кахаэловской регулярки. Правда, клубы все равно были вынуждены отпускать своих сборников, и в связи с этим некоторые матчи приходилось играть в неоптимальных составах.

Впрочем, долго такой эксперимент не прожил. Тут и клубы взбунтовались, и Медведев вскоре сложил свои полномочия. Пришедший на его место Дмитрий Чернышенко почти сразу провозгласил дружбу между лигой и федерацией. С тех пор о рукотворном отказе от пауз на Евротур никто даже не заикался. И вот, нас освободили от этой обязаловки. Казалось бы, теперь сезон в КХЛ будет равномерным, команды не будут выпадать из игрового ритма, а зрители — смотреть неинтересный им турнир, пока клубный чемпионат стоит на паузе. Можно будет и количество матчей увеличить. Красота! Или нет?

Подобные заявления, скажем прямо, наивны. Примерно так же наивны, как теории о том, что проиграй сборная России в финале Олимпиады немцам, наш хоккей пошел бы по иному, более здоровому пути. Нет, не пошел бы. Нет никакой прямой линии, где одно или другое решение приводит к определенному последствию. Решение всегда можно подогнать под ответ. А громкий провал, как показывает практика, может приводить как к позитивным сдвигам, так и к еще большему ухудшению ситуации. Ведь для одних закручивание гаек — благо, а для других — катастрофа.

Вот и замена России на Швейцарию сделает хуже только России. Швейцарцы, которые и так за последние 10−15 лет сделали заметный шажок вперед, будут развиваться. Потому что играть будут с лучшими. Да, в составе Чехии не будет Пастрняка, а у шведов Хедмана, но даже лучшие хоккеисты, выступающие на континенте, это лучше, чем отсутствие каких-либо международных матчей. Тем более, что наши тренеры все последние годы использовали Евротур вполне разумно, прогоняя через состав сборной толпы молодежи. Теперь такого опыта они будут лишены.

Но главное, что нужно помнить: сборная — это вершина в иерархии не только ФХР, но и всего российского хоккея. Нравится ли вам это или нет. Можно притворяться, что КХЛ важнее, но в головах первых лиц правительства совершенно другая парадигма. Без международных турниров вскоре станет нецелесообразным финансирование клубов со стороны областных администраций и госкорпорации. Ведь перед ними больше не будет стоять государственной задачи по воспитанию будущих олимпийских чемпионов. Потому что никакой Олимпиады для России может уже и не быть.

И можете не сомневаться, что вместо Евротура с сильнейшими сборными континента ФХР придумает свой Евротур. Ну или Азиатур, в зависимости от состава участников. Не может же Алексей Жамнов со своими многочисленными помощниками сидеть без работы. Россия соберет вокруг себя сборные дружественных стран и точно также будет требовать окна в календаре для подготовки сборной. Казахстан, Белоруссия… возможно сборная Китая, нужно же придать новый смысл присутствию «Куньлуня» в лиге. И будет все как прежде, только на гораздо-гораздо более низком уровне. Год-два, и на уровень «друзей» рухнет сборная России.