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13:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Российским и белорусским хоккеистам запретили играть в чемпионате Латвии

Белорусским и российским хоккеистам запретили играть в чемпионате Латвии, сообщает издание «Белорусский хоккей».

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Источник: AP 2022

Правление Латвийской федерации хоккея приняло решение прервать участие в национальном чемпионате всех игроков с российскими и белорусскими паспортами с 8 марта из-за ситуации на Украине. По этой причине белорусский форвард Артём Аносов сейчас не выступает за «Лиепаю». Как сообщает издание, 22-летний хоккеист остаётся в расположении клуба и продолжает тренировки.

Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) ранее ввела санкции в отношении российской и белорусской федераций. Национальные и клубные команды двух стран пропустят все международные соревнования, которые пройдут в 2022 году. Также Россия лишилась права на проведение молодёжного чемпионата мира — 2023.

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