Сборная России по хоккею сыграет два товарищеских матча с Белоруссией

Матч пройдут 1 и 2 мая. Место их проведения станет Ледовый дворец в Туле. После чего состоится хоккейный турнир в Санкт-Петербурге. Его участниками станут национальная и молодежная сборные России, а также команда Белоруссии.

Также молодежная сборная России с 24 по 31 мая сыграет на традиционном Кубке Черного моря в Сочи. Помимо двух составов команды U-21, на турнире сыграют юниорская сборная России и «молодежка» белорусов.