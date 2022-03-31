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15:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по хоккею сыграет два товарищеских матча с Белоруссией

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сборная России проведет два товарищеских матча с командой Белоруссии, которые состоятся в Туле, сообщается в официальном Telegram-канале Федерации хоккея России (ФХР).

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Источник: Reuters

Матч пройдут 1 и 2 мая. Место их проведения станет Ледовый дворец в Туле. После чего состоится хоккейный турнир в Санкт-Петербурге. Его участниками станут национальная и молодежная сборные России, а также команда Белоруссии.

Также молодежная сборная России с 24 по 31 мая сыграет на традиционном Кубке Черного моря в Сочи. Помимо двух составов команды U-21, на турнире сыграют юниорская сборная России и «молодежка» белорусов.

Ранее совет IIHF из-за событий на Украине отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок и лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира — 2023. ФХР заявила, что категорически не согласна с решением IIHF и оставляет за собой право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS). IIHF пока не стала лишать Россию взрослого чемпионата мира — 2023, который запланирован на 5—21 мая в Санкт-Петербурге.

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