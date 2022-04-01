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12:02 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» повел в полуфинальной серии Кубка Президента против «Металлурга»

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Шахтера» дома обыграли «Металлург» в третьем матче полуфинала плей-офф белорусской экстралиги и повели в серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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По ходу игры «горняки» дважды уступали в счете, но оба раза отыгрывались. В конце второго периода при равных цифрах солигорчане отправили в чужие ворота две шайбы кряду — за оставшиеся 20 минут «Металлург» ответить так и не смог. Таким образом, 4:2 в матче и 2:1 в серии, «Шахтер» впереди. По два очка в составе победителей набрали форварды Роман Малиновский и Павел Чернов.

Четвертый поединок между командами состоится 2 апреля в Солигорске. Сегодня на лед в Гродно выйдут участники другой полуфинальной пары — «Неман» и «Юность» (счет в серии 1:2).

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