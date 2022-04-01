«Шахтер» повел в полуфинальной серии Кубка Президента против «Металлурга»

По ходу игры «горняки» дважды уступали в счете, но оба раза отыгрывались. В конце второго периода при равных цифрах солигорчане отправили в чужие ворота две шайбы кряду — за оставшиеся 20 минут «Металлург» ответить так и не смог. Таким образом, 4:2 в матче и 2:1 в серии, «Шахтер» впереди. По два очка в составе победителей набрали форварды Роман Малиновский и Павел Чернов.