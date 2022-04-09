Лукашенко получил клюшкой по лицу во время хоккейного матча
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президента Белоруссии ударили клюшкой по лицу во время хоккейного матча Республиканских соревнований среди любителей.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президента Белоруссии ударили клюшкой по лицу во время хоккейного матча Республиканских соревнований среди любителей.
Борясь за шайбу в зоне соперника, Лукашенко столкнулся с соперником, который сыграл высоко поднятой клюшкой.
Президент Белоруссии самостоятельно покинул лед. На скамейке запасных Лукашенко оказали медицинскую помощь.
Команда президента победила со счетом 5:1.