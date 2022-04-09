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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лукашенко получил клюшкой по лицу во время хоккейного матча

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президента Белоруссии ударили клюшкой по лицу во время хоккейного матча Республиканских соревнований среди любителей.

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Источник: РИА "Новости"

Борясь за шайбу в зоне соперника, Лукашенко столкнулся с соперником, который сыграл высоко поднятой клюшкой.

Президент Белоруссии самостоятельно покинул лед. На скамейке запасных Лукашенко оказали медицинскую помощь.

Команда президента победила со счетом 5:1.

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