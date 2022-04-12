Умер олимпийский чемпион 1988 года по хоккею Сергей Яшин

«Хоккейный клуб “Динамо” выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича. Это невосполнимая потеря для динамовского спорта. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Яшин выступал за «Динамо» с 1980 по 1990 год, став чемпионом СССР, четырехкратным серебряным и бронзовым призером первенства страны. Помимо «Динамо», он играл за пензенский «Дизелист», петербургский СКА, нижнекамский «Нефтехимик», германские «Динамо» из Берлина, «Вильгельмсхафен» и «Зелб».