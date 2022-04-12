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15:35 (мск), источник: ТАСС

Умер олимпийский чемпион 1988 года по хоккею Сергей Яшин

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР по хоккею Сергей Яшин скончался на 61-м году жизни. Об этом во вторник сообщает пресс-служба московского «Динамо». Причины смерти не уточняются.

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«Хоккейный клуб “Динамо” выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича. Это невосполнимая потеря для динамовского спорта. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Яшин выступал за «Динамо» с 1980 по 1990 год, став чемпионом СССР, четырехкратным серебряным и бронзовым призером первенства страны. Помимо «Динамо», он играл за пензенский «Дизелист», петербургский СКА, нижнекамский «Нефтехимик», германские «Динамо» из Берлина, «Вильгельмсхафен» и «Зелб».

За национальную команду Яшин провел 35 матчей, забросив 7 шайб. Является олимпийским чемпионом 1988 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы. В 2014 году Яшин был включен в Зал славы отечественного хоккея.

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