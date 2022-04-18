Зачем знаменитый советский хоккеист сбежал в монастырь? Знакомые думали, что Прохоров погиб

Виталий Прохоров — прославленный советский форвард, бывший игрок московского «Спартака» и «Сент-Луиса», олимпийский чемпион. После окончания карьеры воспитанник красно-белых запомнился прежде всего громким проектом юниорской сборной, заявившейся в чемпионат МХЛ и отыгравшей там целый сезон. Прохоров был главным вдохновителем и идеологом этой программы: специалист хотел совершить настоящую революцию в области подготовки сборных, однако план провалился из-за мельдония, который нашли в крови его подопечных. Но были в биографии нашего героя и более необычные ситуации. Например, более 10 лет назад бывший форвард «Спартака» отправился в монастырь и провел там 2 года.

Все началось с того, что за несколько лет до этого знакомые Виталия подарили ему книгу о Валааме — острове в северной части Ладожского озера, главной достопримечательностью которого является Валаамский монастырь. Они были спонсорами монастыря и регулярно ездили туда на отдых и молитвы. Каждый раз они приглашали с собой Прохорова, но тот неизменно отказывал. Все изменилось, когда олимпийский чемпион решил все-таки почитать подаренную ему книгу.

«В какой-то момент понял: надо менять жизнь. Недостаточно лечь в больницу или уехать в Карловы Вары — нужен был остров и монастырь. Меня осенило — надо туда, на Валаам», — рассказывал Виталий.

Однако просто так приехать в Валаамский монастырь нельзя — необходима рекомендация от священника или благодетеля храма. Но нашему герою повезло — его порекомендовали те самые знакомые, которые подарили судьбоносную книгу. Прохоров принял решение рассказать о поездке только самым близким людям. Даже если кто-то из друзей спустя время все-таки дозванивался до него, то он никому ничего не объяснял и не вдавался в подробности. Из-за резкой и продолжительной пропажи Виталия по Москве даже пошли слухи о том, что он погиб.

«Знакомые футболисты стеснялись прямо у жены спросить — говорили вкрадчиво: “Мы слышали, Виталик умер?” Нет, отвечала. Пока жив. У меня был на Валааме мобильный, лишь номер я сменил. Мало кто знал», — делился подробностями бывший нападающий «Сент-Луиса».

Прохоров — весьма известная личность в хоккейных кругах, но на Валааме его вполне предсказуемо на протяжении долгого времени не узнавали и даже не подозревали о его роде деятельности. Все изменилось, когда Виталий повстречался с одним из иеродьяконов, который сразу же признал звезду московского «Спартака». Священнослужитель до переезда на Валаам занимался хоккеем и играл на позиции голкипера, поэтому, как и многие мальчишки советского времени, прекрасно знал Виталия Прохорова.

Поначалу наш герой жил в двухместной келье — отдельной комнате в монастыре, в которой обычно проживают монахи. А спустя время его перевели в одноместную келью. Одно из главных правил Валаамского монастыря заключается в том, что там нужно много работать. Первое время Виталий днями напролет рубил дрова и трудился в поле — выкорчевывал сорняки, собирал камни, срезал ветки. Следующим его местом работы стала кухня — однажды наш герой продемонстрировал, что умеет готовить, поэтому его способностям оперативно нашли применение. Также Прохоров успел потрудиться банщиком — у монахов особое отношение к парению: баню они очень любят и посещают ее каждый день.

«Иногда работал целыми сутками. Думал: откуда силенка-то? Часто помалу спал — проверял себя. Испытывал организм — сколько он выдержит без сна? Трое суток спал по полтора часа. Потом свалился — дрых восемь часов. Интересно наблюдать за собственными всплесками энергии: то с ног валишься, то снова в порядке. Под кофеек. А приехал я с Валаама сильно похудевшим», — рассказывал наш герой.

Отдельно стоит отметить питание Виталия в тот период. Вместе с монахами он соблюдал все посты и практически полностью отказался от мяса. Причем далось ему это особо тяжело — по признанию Прохорова, когда все окружающие люди не позволяют себе срывов в питании и едят преимущественно квашеную капусту, отсутствие излишеств в еде переживается гораздо проще. Как результат — за время пребывания в монастыре герой этого текста похудел на 11 килограммов.

Еще одним постоянным занятием Виталия на Валааме было чтение книг.

«В монастыре шикарная библиотека. Читал все: от учебников по русскому языку и физике до классической литературы и православных книг. Но особенно люблю Довлатова, каждый год перечитываю четырехтомник. Когда плохое настроение, рука сама к нему тянется. Открываю с любой страницы — и читаю как в первый раз», — рассказывал бывший главный тренер юниорской сборной.

Несмотря на соблюдение абсолютного большинства правил и ограничений, была одна привычка, от которой Прохоров был не в силах отказаться — курение. Сигаретами он начал увлекаться еще в 18 лет и бросать не планировал. Но монахи относились к этому с пониманием и не выказывали недовольства.

Отдельного упоминания достойно то, как отъезд в столь необычное место восприняла семья Виталия. В тот момент они с женой жили отдельно, поэтому она не была против внезапно возникшей «командировки» мужа. Родители олимпийского чемпиона также отнеслись с пониманием к этой поездке. А 17-летний сын Василий даже приезжал на Валаам на несколько месяцев. По признанию Прохорова, ему, конечно, намного тяжелее давались все предписанные ограничения:

«Зато он получил обалденный… ох, извините за выражение, прекрасный опыт. Увидел мужскую среду, как трудятся люди. Причем бесплатно. Для сегодняшней молодежи это за гранью понимания — работать не ради денег, а во Славу Божию».

Интересно, что контингент на Валааме подобрался разношерстный. Прохоров встречал банкира, все бросившего и на несколько месяцев уехавшего в монастырь. Также попадались спецназовцы, прошедшие через «горячие точки», бывшие заключенные, наркоманы, бомжи и любители азартных игр, проигравшие все свои деньги. И, даже несмотря на все это, Виталий по истечении первого года своего пребывания в Валаамском монастыре принял решение остаться еще на год. При этом он никогда не считал, что монашество — это его призвание, и не собирался оставаться на Валааме навечно. Так и получилось: через 2 года он вернулся домой.

«Я смог посмотреть на себя со стороны. В ограниченном пространстве Валаама это хорошо получается, когда каждый день встречаешься с одними и теми же людьми. Посмотрел на свою работоспособность. Этот период научил терпению», — подводил итоги двухлетнего путешествия коуч.

Как отмечал Прохоров, некоторые привычки у него исчезли навсегда. Теперь для него совершенно недопустимо обсуждать человека за его спиной. А речь специалиста стала намного чище — на острове он ни разу не выругался матом и пытался контролировать себя в любой ситуации.