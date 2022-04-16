Зубов возглавит сборную России по хоккею на матчах в мае
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сергей Зубов будет исполнять обязанности главного тренера сборной России по хоккею на матчах в мае. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник.
Россия
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сергей Зубов будет исполнять обязанности главного тренера сборной России по хоккею на матчах в мае. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник.
Главным тренером национальной команды является Алексей Жамнов.
«Сборную России по хоккею на матчи в Туле и Питере с большой долей вероятности возглавит Зубов, нынешний главный тренер молодежной сборной», — сказал собеседник агентства.
1 и 2 мая сборная Россия проведет два товарищеских матча против команды Белоруссии в Туле. Позже в Санкт-Петербурге пройдет турнир, в котором примут участие основная и молодежная сборные России, а также команда Белоруссии.