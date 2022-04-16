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13:11 (мск), источник: ТАСС

Зубов возглавит сборную России по хоккею на матчах в мае

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сергей Зубов будет исполнять обязанности главного тренера сборной России по хоккею на матчах в мае. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Главным тренером национальной команды является Алексей Жамнов.

«Сборную России по хоккею на матчи в Туле и Питере с большой долей вероятности возглавит Зубов, нынешний главный тренер молодежной сборной», — сказал собеседник агентства.

1 и 2 мая сборная Россия проведет два товарищеских матча против команды Белоруссии в Туле. Позже в Санкт-Петербурге пройдет турнир, в котором примут участие основная и молодежная сборные России, а также команда Белоруссии.

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