Зубов возглавит сборную России по хоккею на матчах в мае

«Сборную России по хоккею на матчи в Туле и Питере с большой долей вероятности возглавит Зубов, нынешний главный тренер молодежной сборной», — сказал собеседник агентства.

1 и 2 мая сборная Россия проведет два товарищеских матча против команды Белоруссии в Туле. Позже в Санкт-Петербурге пройдет турнир, в котором примут участие основная и молодежная сборные России, а также команда Белоруссии.