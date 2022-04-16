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18:52 (мск), источник: Sports.Ru

Ковальчука могут выдвинуть на пост президента ФХР. Его поддержит Есмантович

Кандидатуру Ильи Ковальчука могут выдвинуть на выборы президента ФХР. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Россия
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Источник: РИА "Новости"

По информации телеканала, он получит поддержку президента ЦСКА Игоря Есмантовича. Руководители КХЛ Алексей Морозов и Валерий Каменский также не против его прихода на этот пост.

Отмечается, что в случае победы Ковальчука главным тренером сборной России останется Алексей Жамнов.

Владислав Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года. Выборы нового президента ФХР должны состояться в конце мая. Ранее сообщалось, что Павел Буре может сменить Третьяка на этом посту.

Напомним, Ковальчук работал менеджером сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

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