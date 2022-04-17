Губерниев разнес финских врачей за отказ оперировать российского хоккеиста

«Все, что происходит — чудовищно. В Финляндии нарастает истерия, они собрались вступать в НАТО. При этом их спортсмены зарабатывали большие деньги в России, всегда был приличный торговый оборот между странами. Но поступок финских врачей не имеет ничего общего ни со спортивной этикой, ни с клятвой Гиппократа. Когда люди отказываются делать операцию лишь потому, что пациент — русский… Это хуже, чем преступление. Финские врачи в этой ситуации — клятвопреступники», — сказал Губерниев.