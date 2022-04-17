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10:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев разнес финских врачей за отказ оперировать российского хоккеиста

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Финские врачи, отказавшие в операции российскому хоккеисту, являются клятвопреступниками, заявил РИА Новости спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что одному из игроков молодежной команды системы клуба «Толпар» отказали в проведении операции врачи финской клиники.

«Все, что происходит — чудовищно. В Финляндии нарастает истерия, они собрались вступать в НАТО. При этом их спортсмены зарабатывали большие деньги в России, всегда был приличный торговый оборот между странами. Но поступок финских врачей не имеет ничего общего ни со спортивной этикой, ни с клятвой Гиппократа. Когда люди отказываются делать операцию лишь потому, что пациент — русский… Это хуже, чем преступление. Финские врачи в этой ситуации — клятвопреступники», — сказал Губерниев.

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