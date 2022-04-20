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17:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен состав сборной России, которая сыграет с Беларусью в Туле

Тренерский штаб сборной определил состав национальной команды, которая примет участие в выставочных матчах со сборной Беларуси в Туле и турнире в Санкт-Петербурге.

Россия
Беларусь
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Источник: Reuters

Вратари: Максим Третьяк (ХК «Сочи»), Дмитрий Николаев (СКА), Вячеслав Пекса («Ак Барс»).

Защитники: Егор Брютов (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Никита Седов, Никита Смирнов (все — СКА), Даниил Мисюль («Локомотив»), Илья Морозов («Сибирь»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Егор Савиков («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Макар Хабаров («Северсталь»).

Нападающие: Данил Алалыкин, Данил Башкиров, Алексей Пустозёров (все — «Салават Юлаев»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Максим Кирилейченко, Егор Кузьминов, Прохор Полтапов (все — ЦСКА), Максим Кровяков, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Никита Чибриков (все — СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»), Никита Тертышный («Трактор»), Марат Хайруллин («Нефтехимик»).

23 апреля команда соберется в Новогорске, а 30 апреля отправится в Тулу.

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