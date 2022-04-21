Крэйг Вудкрофт продолжит работу со сборной Беларуси по хоккею

Так, работу с национальной командой Беларуси в качестве главного тренера продолжит Крэйг Вудкрофт. Ввиду успешного выступления молодежной сборной на прошедшем чемпионате мира в дивизионе IA Сергей Стась сохранит пост рулевого в «молодежке».

Главным тренером юниорской сборной Беларуси (U18) станет Дмитрий Шульга. Вопрос назначения рулевого юношеской сборной (U17) перенесен на более поздний срок в связи с тем, что ФХБ направила заявку на участие белорусского клуба в чемпионате МХЛ. Кандидатура тренера сборной U17 будет определена после получения окончательного решения.