Крэйг Вудкрофт продолжит работу со сборной Беларуси по хоккею

Так, работу с национальной командой Беларуси в качестве главного тренера продолжит Крэйг Вудкрофт. Ввиду успешного выступления молодежной сборной на прошедшем чемпионате мира в дивизионе IA Сергей Стась сохранит пост рулевого в «молодежке».
Главным тренером юниорской сборной Беларуси (U18) станет Дмитрий Шульга. Вопрос назначения рулевого юношеской сборной (U17) перенесен на более поздний срок в связи с тем, что ФХБ направила заявку на участие белорусского клуба в чемпионате МХЛ. Кандидатура тренера сборной U17 будет определена после получения окончательного решения.
Членами Исполкома также одобрены изменения в календарном плане проведения мероприятий на текущий год с участием национальной и сборных команд Беларуси. В частности, в календарь внесены турниры в Туле, Санкт-Петербурге и Сочи весной и летом этого года.