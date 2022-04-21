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20:25 (мск), источник: БЕЛТА

Крэйг Вудкрофт продолжит работу со сборной Беларуси по хоккею

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы формирования тренерских штабов сборных команд Беларуси по хоккею на предстоящий сезон рассмотрены на заседании Исполкома Федерации хоккея Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

БеларусьЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Так, работу с национальной командой Беларуси в качестве главного тренера продолжит Крэйг Вудкрофт. Ввиду успешного выступления молодежной сборной на прошедшем чемпионате мира в дивизионе IA Сергей Стась сохранит пост рулевого в «молодежке».

Главным тренером юниорской сборной Беларуси (U18) станет Дмитрий Шульга. Вопрос назначения рулевого юношеской сборной (U17) перенесен на более поздний срок в связи с тем, что ФХБ направила заявку на участие белорусского клуба в чемпионате МХЛ. Кандидатура тренера сборной U17 будет определена после получения окончательного решения.

Членами Исполкома также одобрены изменения в календарном плане проведения мероприятий на текущий год с участием национальной и сборных команд Беларуси. В частности, в календарь внесены турниры в Туле, Санкт-Петербурге и Сочи весной и летом этого года.

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