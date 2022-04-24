Тюменский «Рубин» стал чемпионом Высшей хоккейной лиги

Пятая встреча финальной серии Кубка Петрова, прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в овертайме. «Рубин» выиграл серию со счетом 4−1. В составе победителей отличились Никита Рожков (18-я минута) и Вадим Хлопотов (70). У гостей шайбу забросил Артем Чернов (39).