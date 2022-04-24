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19:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тюменский «Рубин» стал чемпионом Высшей хоккейной лиги

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Тюменский «Рубин» обыграл петербургское «Динамо» и стал чемпионом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

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Пятая встреча финальной серии Кубка Петрова, прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в овертайме. «Рубин» выиграл серию со счетом 4−1. В составе победителей отличились Никита Рожков (18-я минута) и Вадим Хлопотов (70). У гостей шайбу забросил Артем Чернов (39).

«Рубин» стал двукратным победителем ВХЛ. В сезоне-2010/11 тюменская команда стала первым чемпионом лиги.

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