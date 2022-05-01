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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
17:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Р. Ротенберг — о текущем составе сборной России: это лучшие игроки в мире

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг оценил состав российской национальной команды, собранный на товарищеские встречи с командой Беларуси.

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Источник: РИА "Новости"

«Почему в сборной нет сильнейших игроков? Ну только вчера был финал, и ребятам было бы тяжело играть сразу за сборную, если говорить об игроках ЦСКА и “Магнитки”. Сейчас в сборной собраны ребята с огромной перспективой. Это лучшие игроки в мире, которые очень высоко задрафтованы, тем не менее хотят играть и оставаться в России.

Поэтому сегодняшняя команда — это команда будущего, это лучшие игроки в своём возрасте. И сейчас их очень важно проверить, посмотреть, как они сыграют на таком уровне. Не дав им такой возможности, мы бы никогда не узнали, как они будут выглядеть. А дальше будет пища для размышлений. У сборной России всегда только одна задача — побеждать. Мы идём вперёд, и наша задача — побеждать в каждой игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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