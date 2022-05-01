Сборная Беларуси по хоккею проиграла России в товарищеском матче

В первые 40 мин поединка россияне дважды выходили вперед, но оба раза подопечные Вудкрофта отыгрывались. Голами в составе нашей команды отметились Егор Чезганов и Даниил Сотишвили. В финальной трети хозяева, однако, оставили свои ворота в неприкосновенности. Белорусы, в свою очередь, капитулировали трижды. Одну из шайб в уже опустевшую рамку провел голкипер сборной России Дмитрий Николаев. Итоговый счет матча — 5:2 в пользу хозяев.