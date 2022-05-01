Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Виннипег
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
30.04
Даллас
Анахайм
42
Хоккей. НХЛ
30.04
Эдмонтон
Ванкувер
Б
32
Хоккей. НХЛ
30.04
Сиэтл
Сан-Хосе
30
Хоккей. НХЛ
30.04
Аризона
Нэшвилл
54
Хоккей. КХЛ
30.04
Металлург
ЦСКА
14
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
2021
США
Босния и Герцеговина
10
2021
Сальвадор
Чили
01
2021
Мексика
Чили
22
2021
Беларусь
Иордания
10
2021
Новая Зеландия
Гамбия
20
2021
Казахстан
Таджикистан
10
2021
Афганистан
Индонезия
10
2021
Бахрейн
Киргизия
42
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
19:25 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею проиграла России в товарищеском матче

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею уступила команде России в первом товарищеском матче, который прошел в Туле, сообщает корреспондент Белта.

Беларусь
РоссияТоварищеские матчи: календарь
Наверх

В первые 40 мин поединка россияне дважды выходили вперед, но оба раза подопечные Вудкрофта отыгрывались. Голами в составе нашей команды отметились Егор Чезганов и Даниил Сотишвили. В финальной трети хозяева, однако, оставили свои ворота в неприкосновенности. Белорусы, в свою очередь, капитулировали трижды. Одну из шайб в уже опустевшую рамку провел голкипер сборной России Дмитрий Николаев. Итоговый счет матча — 5:2 в пользу хозяев.

Вторая товарищеская встреча между командами в Туле пройдет завтра, начало — в 16.00. После этого подопечные Вудкрофта отправятся в Санкт-Петербург, где с 5 по 8 мая примут участие в турнире против национальной и молодежной сборных России.

 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Акула напала на лодку с семьей и попала на видео
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь