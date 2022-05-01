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18:59 (мск), источник: Life.ru

Фантастика: Голкипер сборной России по хоккею забил невероятный гол от своих ворот

Шайба голкипера помогла нашей команде обыграть команду Белоруссии со счётом 5:2.

Россия
Беларусь
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Источник: Reuters

Вратарь сборной России по хоккею Дмитрий Николаев стал автором уникального гола в выставочном матче против команды Белоруссии.

В конце третьего периода Николаев сумел забить броском от своих ворот. При этом соперник в тот момент своего голкипера снял.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что шайба Николаева помогла сборной России одержать победу со счётом 5:2 в выставочном матче против команды Белоруссии. Уже завтра команды вновь встретятся в очередном поединке.

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