Фантастика: Голкипер сборной России по хоккею забил невероятный гол от своих ворот
Шайба голкипера помогла нашей команде обыграть команду Белоруссии со счётом 5:2.
Россия
Беларусь
Вратарь сборной России по хоккею Дмитрий Николаев стал автором уникального гола в выставочном матче против команды Белоруссии.
В конце третьего периода Николаев сумел забить броском от своих ворот. При этом соперник в тот момент своего голкипера снял.
Отметим, что шайба Николаева помогла сборной России одержать победу со счётом 5:2 в выставочном матче против команды Белоруссии. Уже завтра команды вновь встретятся в очередном поединке.