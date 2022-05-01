Фантастика: Голкипер сборной России по хоккею забил невероятный гол от своих ворот

Вратарь сборной России по хоккею Дмитрий Николаев стал автором уникального гола в выставочном матче против команды Белоруссии.

В конце третьего периода Николаев сумел забить броском от своих ворот. При этом соперник в тот момент своего голкипера снял.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-25510790&id=456242612&hash=28e052a1ebea8417&partner_ext=173" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.