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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
18:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские хоккеисты вырвали победу в овертайме матча с белорусами

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной России победили команду Белоруссии во втором товарищеском матче в Туле.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0). В составе победителей голами отметились Илья Сафонов (11-я минута), Данил Башкиров (12) и Марат Хайруллин (65). У белорусов отличились Егор Чезганов (41) и Виталий Пинчук (60).

Днем ранее сборная России также в Туле обыграла белорусов со счетом 5:2.

В феврале совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Сборная Швейцарии по хоккею будет заменять команду России на этапах Евротура в течение двух следующих лет.

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