Российские хоккеисты вырвали победу в овертайме матча с белорусами

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0). В составе победителей голами отметились Илья Сафонов (11-я минута), Данил Башкиров (12) и Марат Хайруллин (65). У белорусов отличились Егор Чезганов (41) и Виталий Пинчук (60).

В феврале совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Сборная Швейцарии по хоккею будет заменять команду России на этапах Евротура в течение двух следующих лет.