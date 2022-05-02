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19:44 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер сборной Белоруссии считает, что сейчас хоккей в стране находится на подъеме

ТУЛА, 2 мая. /ТАСС/. Белорусский хоккей в нынешнее время находится на подъеме: в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступают белорусские игроки, а национальная команда в товарищеских матчах в Туле показала, что может на равных играть со сборной России. Такое мнение журналистам в понедельник высказал главный тренер сборной Белоруссии Крэйг Вудкрофт.

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Источник: РИА "Новости"

В НХЛ выступают, в частности, белорусские форварды Егор Шарангович («Нью-Джерси») и Алексей Протас («Вашингтон»).

«Белорусский хоккей, как мне кажется, находится на правильном пути развития. Вы упомянули ребят, которые выступают в НХЛ, и если они были бы в команде, то значительно усилили бы нашу сборную. То же самое я могу сказать и о российской команде, если бы игроки из НХЛ сумели присоединиться к ней», — сказал Вудкрофт.

Во втором матче в Туле белорусы уступили россиянам в овертайме со счетом 2:3. «Мы немного медленно начали, как мне кажется. Возможно, осторожничали перед теми скоростями, которые показывал соперник, слишком много давали им пространства в средней зоне, и это привело к двум пропущенным шайбам», — отметил Вудкрофт.

«Мы в перерыве поговорили о том, как следует перевернуть игру, и в третьем периоде нам удалось сравнять счет, но допущенная ошибка привела к итоговому результату. Тем не менее я доволен тем, как команда сумела собраться и вернуться в игру, уступая в счете. Проведение таких игр — это возможность заняться развитием новых игроков, открыть новое поколение, протестировать молодых неопытных ребят на фоне заявивших о себе россиян. Культура игры, которую мы сейчас прививаем, основана на скорости, технической обученности игроков, и вы видите, что мы способны играть на равных, вытаскивать игры», — добавил он.

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