Главный тренер сборной Белоруссии считает, что сейчас хоккей в стране находится на подъеме

В НХЛ выступают, в частности, белорусские форварды Егор Шарангович («Нью-Джерси») и Алексей Протас («Вашингтон»).

«Белорусский хоккей, как мне кажется, находится на правильном пути развития. Вы упомянули ребят, которые выступают в НХЛ, и если они были бы в команде, то значительно усилили бы нашу сборную. То же самое я могу сказать и о российской команде, если бы игроки из НХЛ сумели присоединиться к ней», — сказал Вудкрофт.

Во втором матче в Туле белорусы уступили россиянам в овертайме со счетом 2:3. «Мы немного медленно начали, как мне кажется. Возможно, осторожничали перед теми скоростями, которые показывал соперник, слишком много давали им пространства в средней зоне, и это привело к двум пропущенным шайбам», — отметил Вудкрофт.