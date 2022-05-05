На драфте Хоккейной лиги США выбраны три белорусских игрока

Под общим 111-м номером клуб «Грин Бэй Гэмблерс» выбрал защитника юниорской сборной Беларуси Артема Левшунова, под 148-м номером в «Омаху Лэнсерс» отправился нападающий Николай Тишкевич, форвард «Юности» Александр Пальчик был выбран «Трай-Сити Шторм» под 168-м номером.

Артем Левшунов в прошедшем сезоне сыграл в 46 матчах Высшей лиги, в которых набрал 63 (25+38) очка. Еще 17 (7+10) баллов защитник добавил в 13 играх плей-офф.

Николай Тишкевич также выступал за юниорскую сборную. В 40 поединках регулярного сезона форвард набрал 36 (15+21) очков, в плей-офф — 6 (2+4) баллов в 13 встречах.