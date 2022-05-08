Сборная Чехии выиграла заключительный этап Еврохоккейтура

Встреча в Стокгольме завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). Голами отметились Томаш Кундратек (45-я минута), Петр Голик (53) и Якуб Врана (58).

Сборная Чехии одержала три победы в трех матчах, набрала девять очков и стала победителем шведского этапа Евротура. Швейцарцы с четырьмя очками в трех играх идут вторыми. Позднее в воскресенье пройдет матч между командами Швеции (2 очка) и Финляндии (0).