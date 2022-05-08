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Хоккей. Еврохоккейтур. Все результаты
17:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Чехии выиграла заключительный этап Еврохоккейтура

Сборная Чехии по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче заключительного, четвертого этапа Евротура, который проходит в Швеции.

Чехия
Швейцария
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Стокгольме завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). Голами отметились Томаш Кундратек (45-я минута), Петр Голик (53) и Якуб Врана (58).

Сборная Чехии одержала три победы в трех матчах, набрала девять очков и стала победителем шведского этапа Евротура. Швейцарцы с четырьмя очками в трех играх идут вторыми. Позднее в воскресенье пройдет матч между командами Швеции (2 очка) и Финляндии (0).

В конце февраля председатели хоккейных федераций Швеции, Финляндии и Чехии приняли решение не приглашать сборную России на оставшиеся этапы Евротура из-за ситуации на Украине. В марте стало известно, что в течение двух следующих лет команду России на этапах Евротура будет заменять сборная Швейцарии.

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