Сборная Чехии выиграла заключительный этап Еврохоккейтура
Сборная Чехии по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче заключительного, четвертого этапа Евротура, который проходит в Швеции.
Чехия
Швейцария
Встреча в Стокгольме завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). Голами отметились Томаш Кундратек (45-я минута), Петр Голик (53) и Якуб Врана (58).
Сборная Чехии одержала три победы в трех матчах, набрала девять очков и стала победителем шведского этапа Евротура. Швейцарцы с четырьмя очками в трех играх идут вторыми. Позднее в воскресенье пройдет матч между командами Швеции (2 очка) и Финляндии (0).
В конце февраля председатели хоккейных федераций Швеции, Финляндии и Чехии приняли решение не приглашать сборную России на оставшиеся этапы Евротура из-за ситуации на Украине. В марте стало известно, что в течение двух следующих лет команду России на этапах Евротура будет заменять сборная Швейцарии.