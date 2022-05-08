Сборная Швеции по хоккею обыграла финнов в заключительном матче Евротура

Встреча в Стокгольме закончилась со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).

У шведов шайбы забросили Макс Фриберг (1-я минута), Юаким Нордстрём (6), Йоэль Келльман (40) и Эмиль Бемстрём (44). Авторами голов сборной Финляндии стали Сакари Маннинен (7, 22) и Харри Песонен (44).

Шведы набрали 5 очков и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы этапа. Финны сохранили ноль в графе «победы» и финишировали четвертыми (0 очков). Победителем этапа ранее стала команда Чехии (9), швейцарцы (4) заняли третье место.

В итоговой таблице шведы после 12 игр стали первыми, набрав 23 очка. Второе место заняла команда Финляндии (18), третьими стали чехи (17). Сборная России успела провести семь игр и набрать 13 очков.