Сборная Швеции по хоккею обыграла финнов в заключительном матче Евротура
Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Финляндии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Встреча в Стокгольме закончилась со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).
У шведов шайбы забросили Макс Фриберг (1-я минута), Юаким Нордстрём (6), Йоэль Келльман (40) и Эмиль Бемстрём (44). Авторами голов сборной Финляндии стали Сакари Маннинен (7, 22) и Харри Песонен (44).
Шведы набрали 5 очков и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы этапа. Финны сохранили ноль в графе «победы» и финишировали четвертыми (0 очков). Победителем этапа ранее стала команда Чехии (9), швейцарцы (4) заняли третье место.
В итоговой таблице шведы после 12 игр стали первыми, набрав 23 очка. Второе место заняла команда Финляндии (18), третьими стали чехи (17). Сборная России успела провести семь игр и набрать 13 очков.
В феврале совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.