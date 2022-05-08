Сборная России по хоккею стала победителем St. Petersburg Cup, в финале обыграв Беларусь

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Юбилейный».

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились нападающие Данил Башкиров, Марат Хуснутдинов и Илья Сафонов. У белорусов голы забили форварды Степан Звягин и Александр Скоренов.