«Нас могли убить»: воспитанник «Салавата Юлаева» — об эвакуации с Украины

Ранее президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что при помощи сотрудника ФСБ помог эвакуировать с территории Украины российских хоккеистов и членов их семей, всего около 100 человек. 28-летний Хамматов представлял «Днепр» с начала сезона, он является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева».

«У нас в команде играл парень из Челябинска. Он обратился к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, а он уже связался с главой Севастополя Михаилом Развозжаевым. При помощи бойцов Черноморского флота и Нацгвардии нас вывезли, за что им большая благодарность. Спасибо и всем солдатам, кто нас встретил тепло, накормил и дал защиту, рисковал жизнями. Нам повезло, что мы в 60 километрах от границы с Россией были. Нас военные забрали с квартир и собрали в одном месте в главном административном здании города. Там мы пробыли два дня, а на утро поехали до аэропорта Херсона. Там нас ждал автобус из Севастополя. Мы поехали за БТР в сторону границы России», — цитирует Хамматова «Бизнес Онлайн».

«Страшнее всего было, когда я шел с баулом и вещами, женой и сыном из своей квартиры до точки сбора, откуда нас должны были забрать военные. Мы вышли в 6 утра, когда закончился комендантский час, и боялись, что кто-то докопается до нас. Потому что никому нельзя было доверять. На улице ведь могли легко ограбить или убить, не было полиции и власти. Сами себе хозяева, и это пугало. Мародеры ходили по квартирам, хорошо, что к нам никто не зашел. Какой-то порядок в городе старались держать наши военные, но всё равно везде они не уследят», — добавил он.