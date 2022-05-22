Овечкин готов снова сыграть за сборную России
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что готов снова сыграть за сборную России.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что готов снова сыграть за сборную России.
— Вы будете поглядывать за хоккейным чемпионатом мира?
— Нет. Вообще нет.
— Без сборной России вообще никак?
— Ну, а что там смотреть?
— У вас есть мечта еще раз сыграть за сборную России? Последний раз это было на чемпионате мира в Братиславе в 2019 году.
— Если будет возможность, я всегда готов. Выступать за сборную страны — это большая честь. Я не ставлю точку. Если буду нужен тренерам, то почему нет? — цитирует Овечкина «Матч ТВ».
Напомним, что сборные России и Беларуси были отстранены от участия от ЧМ-2022. Их места заняли сборные Франции и Австрии.