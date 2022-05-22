Овечкин готов снова сыграть за сборную России

— Вы будете поглядывать за хоккейным чемпионатом мира?

— Нет. Вообще нет.

— Без сборной России вообще никак?

— Ну, а что там смотреть?

— У вас есть мечта еще раз сыграть за сборную России? Последний раз это было на чемпионате мира в Братиславе в 2019 году.

— Если будет возможность, я всегда готов. Выступать за сборную страны — это большая честь. Я не ставлю точку. Если буду нужен тренерам, то почему нет? — цитирует Овечкина «Матч ТВ».