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14:15 (мск), источник: Sport24

Овечкин готов снова сыграть за сборную России

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что готов снова сыграть за сборную России.

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Источник: РИА "Новости"

— Вы будете поглядывать за хоккейным чемпионатом мира?

— Нет. Вообще нет.

— Без сборной России вообще никак?

— Ну, а что там смотреть?

— У вас есть мечта еще раз сыграть за сборную России? Последний раз это было на чемпионате мира в Братиславе в 2019 году.

— Если будет возможность, я всегда готов. Выступать за сборную страны — это большая честь. Я не ставлю точку. Если буду нужен тренерам, то почему нет? — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, что сборные России и Беларуси были отстранены от участия от ЧМ-2022. Их места заняли сборные Франции и Австрии.

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