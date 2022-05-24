Нападение 10-летнего российского хоккеиста на судей попало на видео

Об инциденте стало известно 23 мая. Он произошел во время матча на турнире «Ледокол» в Свердловской области. Команда, за которую выступал вратарь Акшумов, за пять минут до окончания встречи проигрывала со счетом 1:10. Спортсмен разозлился из-за штрафа и ударил игрока соперника, после чего судья попросил его покинуть лед. В ответ на это голкипер напал на арбитра, а затем атаковал другого судью и ударил его клюшкой по голове и спине.