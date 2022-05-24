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12:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Нападение 10-летнего российского хоккеиста на судей попало на видео

Российский хоккеист Никита Щитов в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором 10-летний вратарь Артемий Акшумов избивает судей во время матча.

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«Судьи вывели из себя мальчишку», — подписал пост спортсмен. На видео Акшумов подъезжает к судье со спины и бьет его клюшкой.

Об инциденте стало известно 23 мая. Он произошел во время матча на турнире «Ледокол» в Свердловской области. Команда, за которую выступал вратарь Акшумов, за пять минут до окончания встречи проигрывала со счетом 1:10. Спортсмен разозлился из-за штрафа и ударил игрока соперника, после чего судья попросил его покинуть лед. В ответ на это голкипер напал на арбитра, а затем атаковал другого судью и ударил его клюшкой по голове и спине.

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