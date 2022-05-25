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17:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я думал, это конец». Ягр признал вину в ДТП с трамваем

Знаменитый чешский хоккеист Яромир Ягр попал в аварию в Праге — его автомобиль столкнулся с трамваем. Никто не получил серьезных травм.

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Источник: РИА "Новости"

«Это моя вина. Я пытался развернуться, проверил встречное направление и повернул, но из-за большого количества машин я не заметил трамвай. Я увидел его уже в полуметре от себя в последнюю минуту. Я думал, это конец. Я всегда верил, что высшая сила держит надо мной свою руку, и сегодня я снова в этом убедился», — написал чех в социальных сетях.

Ягр получил первую помощь на месте, но от госпитализации отказался. Также утверждается, что тест Ягра на алкоголь дал отрицательный результат.

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