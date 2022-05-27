50-летний Яромир Ягр планирует продолжить карьеру

— Знаю, некоторые из вас не поверят в это, но я действительно с нетерпением жду следующего сезона. А вы ждете его, болельщики «Кладно»? — написал Ягр в соцсетях.

50-летний Ягр подчеркнул, что продолжит выступать за родной клуб из-за партнера по команде 39-летнего Томаша Плеканеца, с которым они хотят вместе вывести «Кладно» в плей-офф.

В нынешнем сезоне команда Ягра заняла 14-е, предпоследнее, место в чемпионате Чехии. В серии переходных матчей с «Йиглавой» «Кладно» сохранило место в Экстралиге на будущий сезон (4−1). Пятый матч серии «Кладно» выиграло со счетом 7:2. Плеканец набрал в этом матче 5 (2+3) очков, одну шайбу забросил российский защитник Захар Арзамасцев. Ягр провел на площадке девять с половиной минут, результативными баллами не отметился.

Всего звездный ветеран сыграл в 47 матчах сезона и набрал 21 (8+13) очко.